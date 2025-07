Un caldo mese di 31 giorni nei cruciverba: la soluzione è Luglio

LUGLIO

Curiosità e Significato di Luglio

Vuoi sapere di più su Luglio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Luglio.

Perché la soluzione è Luglio? Luglio è il settimo mese dell'anno, caratterizzato da un caldo intenso e giornate lunghe, tipiche dell'estate. Il suo nome deriva da Giulio Cesare, che lo rinominò in suo onore. È noto per le vacanze, il mare e il relax, rendendolo uno dei mesi più attesi per le ferie estive. Un caldo mese di 31 giorni che invita a godersi il sole e il mare.

Come si scrive la soluzione Luglio

Non riesci a risolvere la definizione "Un caldo mese di 31 giorni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

U Udine

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

