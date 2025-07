Un breve riferimento ad un argomento nei cruciverba: la soluzione è Accenno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un breve riferimento ad un argomento' è 'Accenno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCENNO

Curiosità e Significato di Accenno

Vuoi sapere di più su Accenno? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Accenno.

Perché la soluzione è Accenno? Accenno indica un breve richiamo o menzione di un argomento, spesso fatto in modo sottile o superficiale. È come un accenno di qualcosa, un piccolo riferimento che lascia intendere più di quanto dica apertamente. Viene usato per introdurre un tema senza entrare nei dettagli, lasciando spazio all'immaginazione o alla curiosità. Insomma, è un modo discreto di parlare di qualcosa.

Come si scrive la soluzione Accenno

Stai cercando la risposta alla definizione "Un breve riferimento ad un argomento"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

C Como

E Empoli

N Napoli

N Napoli

O Otranto

