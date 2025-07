Si trova in... fundo lat nei cruciverba: la soluzione è Dulcis

DULCIS

Curiosità e Significato di Dulcis

Hai risolto il cruciverba con Dulcis? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Dulcis.

Perché la soluzione è Dulcis? Dulcis è un termine latino che significa dolce o delizioso. Viene spesso usato per descrivere sapori, sensazioni piacevoli o cose che portano piacere. Nel linguaggio quotidiano, richiama la dolcezza e la bontà, rendendo speciale ogni momento. Insomma, qualcosa di dulcis è semplicemente irresistibile e piacevole da vivere o gustare.

Come si scrive la soluzione Dulcis

Hai trovato la definizione "Si trova in... fundo lat" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

U Udine

L Livorno

C Como

I Imola

S Savona

