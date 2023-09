Si trova riposando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova riposando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RISTORO

Significato/Curiosita : Si trova riposando

Cuore e viene ricoverato all'interno della casa di cura, mentre allie sta riposando nel reparto destinato ai malati affetti da demenza senile. dopo essersi... Un ristoro a ponte è un ristorante costruito come un ponte su una strada, accessibile da entrambi i lati della strada senza necessità di attraversarla... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si trova riposando : trova; riposando; Lo sono tutte le cose cercate ma non trova te; Se ne trova no molti a San Pietroburgo; Si trova no in giardino; Vi si trova il Vittoriale; Quello du Midi si trova nei Pirenei;

Cerca altre Definizioni