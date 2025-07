Si monta in campeggio nei cruciverba: la soluzione è Tenda Canadese

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Si monta in campeggio' è 'Tenda Canadese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENDA CANADESE

Curiosità e Significato di Tenda Canadese

Approfondisci la parola di 13 lettere Tenda Canadese: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tenda Canadese? Una tenda canadese è una struttura da campeggio larga e spaziosa, ideale per accogliere più persone o creare un'accogliente spazio comune. Originariamente utilizzata dai nomadi delle foreste nordamericane, questa tenda si distingue per la sua forma a tunnel e i materiali robusti. Perfetta per chi ama vivere il contatto con la natura in modo confortevole e pratico.

Come si scrive la soluzione Tenda Canadese

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si monta in campeggio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

S Savona

E Empoli

