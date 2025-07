Si dà alle valvole nei cruciverba: la soluzione è Smerigliatura

SMERIGLIATURA

Curiosità e Significato di Smerigliatura

Vuoi sapere di più su Smerigliatura? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 13 lettere nella pagina dedicata: Smerigliatura.

Perché la soluzione è Smerigliatura? Si dà alle valvole indica il processo di rinnovamento delle valvole di un motore, eliminando residui e imperfezioni. La soluzione, SMERIGLIATURA, consiste nel levigare e pulire le superfici per migliorarne l’efficienza e prevenire malfunzionamenti. È un intervento fondamentale per mantenere in ottima forma i motori, garantendo prestazioni più fluide e durature nel tempo.

Come si scrive la soluzione Smerigliatura

Se "Si dà alle valvole" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D U E R C T R A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DECURTARE" DECURTARE

