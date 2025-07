Se di frassino si usa contro i vampiri nei cruciverba: la soluzione è Paletto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Se di frassino si usa contro i vampiri' è 'Paletto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALETTO

Curiosità e Significato di Paletto

La parola Paletto è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Paletto.

Perché la soluzione è Paletto? Paletto è un termine che indica un palo o un'asta di legno usata come segnale, confine o per scopi decorativi. Nella tradizione popolare, si dice che un paletto di frassino possa essere posizionato contro i vampiri, grazie alle sue proprietà simboliche e alle credenze magiche. È un esempio di come gli oggetti semplici vengano caricati di significati misteriosi e culturali.

Come si scrive la soluzione Paletto

Hai trovato la definizione "Se di frassino si usa contro i vampiri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

