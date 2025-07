Rovinosa caduta dalle scale nei cruciverba: la soluzione è Ruzzolone

Home / Soluzioni Cruciverba / Rovinosa caduta dalle scale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rovinosa caduta dalle scale' è 'Ruzzolone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUZZOLONE

Curiosità e Significato di Ruzzolone

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Ruzzolone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ruzzolone? Ruzzolone indica una caduta rovinosa dalle scale o da un'altezza, spesso accompagnata da un impatto rumoroso e disordinato. Deriva dall’italiano “ruzzolare”, che significa rotolare o cadere facilmente. È un termine colloquiale usato per descrivere una caduta buffa o imbarazzante, tipica di situazioni in cui si scivola e si finisce per rotolare senza controllo. Insomma, un modo colorito per parlare di una brutta scivolata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una rovinosa cadutaFormano scaleLa caduta di un abitoLi hanno certe scaleUna pietra caduta dal cielo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ruzzolone

Se ti sei imbattuto nella definizione "Rovinosa caduta dalle scale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

U Udine

Z Zara

Z Zara

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R A I I M R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARTIRI" MARTIRI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.