APPENA

Curiosità e Significato di Appena

Perché la soluzione è Appena? Appena indica qualcosa che avviene immediatamente o subito dopo un fatto o un tempo preciso. È usato per esprimere rapidità o vicinanza temporale tra due eventi, come quando si dice appena arrivato per indicare che qualcosa è successo subito dopo l'arrivo. In breve, rappresenta la sensazione di immediatezza e prossimità nel tempo, rendendo il linguaggio più vivido e diretto.

Come si scrive la soluzione Appena

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A S T R O L U I Mostra soluzione



