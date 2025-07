Provviste alimentari, vettovaglie nei cruciverba: la soluzione è Derrate

DERRATE

Curiosità e Significato di Derrate

Non fermarti alla soluzione! Conosci Derrate più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Derrate.

Perché la soluzione è Derrate? Derrate indica le provviste alimentari o vettovaglie contenute in magazzino, pronte per essere consumate o distribuite. Si tratta di scorte di cibo e beni di prima necessità, spesso accumulate per periodi di emergenza o per approvvigionamenti strategici. In sostanza, rappresentano le risorse alimentari fondamentali per una comunità o un'azienda, garantendo sempre la disponibilità di ciò che serve.

Come si scrive la soluzione Derrate

D Domodossola

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

