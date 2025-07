Precipitatosi sul posto nei cruciverba: la soluzione è Accorso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Precipitatosi sul posto' è 'Accorso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCORSO

Curiosità e Significato di Accorso

Perché la soluzione è Accorso? Precipitatosi sul posto indica qualcuno che corre velocemente per arrivare rapidamente in un luogo. La parola accorso deriva dal verbo accorrere, che significa appunto accorrere con prontezza, spesso per aiutare o intervenire in situazioni urgenti. È un termine usato per descrivere un'azione improvvisa e decisa di chi si presenta subito sul luogo di un evento.

Come si scrive la soluzione Accorso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Precipitatosi sul posto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

