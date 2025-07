Piccolo spazio cavo nei cruciverba: la soluzione è Alveolo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccolo spazio cavo' è 'Alveolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALVEOLO

Curiosità e Significato di Alveolo

La parola Alveolo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Alveolo.

Perché la soluzione è Alveolo? L'alveolo è una piccola cavità o spazio vuoto, come quelli presenti nei polmoni, dove avviene lo scambio di ossigeno e anidride carbonica con il sangue. È una struttura fondamentale per la respirazione, permettendo all'ossigeno di entrare nel nostro organismo e alle sostanze di scartare. Un elemento invisibile ma essenziale per la vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Alveolo

Stai cercando la risposta alla definizione "Piccolo spazio cavo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

V Venezia

E Empoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

