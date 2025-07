Officine... vicine ai boschi nei cruciverba: la soluzione è Segherie

SEGHERIE

Curiosità e Significato di Segherie

Perché la soluzione è Segherie? Le segherie sono stabilimenti dove si tagliano e lavorano tronchi di legno provenienti dai boschi vicini, trasformandoli in assi, travi e altri materiali utili. Situate spesso in zone boschive, rappresentano un punto fondamentale per l’industria del legno e l’economia locale. Questi laboratori contribuiscono a valorizzare le risorse forestali, mantenendo un equilibrio tra sfruttamento e tutela dell’ambiente.

Come si scrive la soluzione Segherie

Se ti sei imbattuto nella definizione "Officine... vicine ai boschi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

G Genova

H Hotel

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

