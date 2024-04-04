Sono vicine nel copyright
La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Sono vicine nel copyright' è 'Yr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: YR
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sono vicine nel copyright
- Risposta: YR
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: Y_
- Inizia con: Y
- Finisce con: R
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.
Sono vicine nel copyright nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Yr
In presenza della definizione "Sono vicine nel copyright", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Yr'.
Le 2 lettere della soluzione
Y Yacht
R Roma
La soluzione 'Yr' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono vicine nel copyright". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.