Sono vicine nel copyright

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Sono vicine nel copyright' è 'Yr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: YR

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sono vicine nel copyright
  • Risposta: YR
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: Y_
  • Inizia con: Y
  • Finisce con: R
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Sono vicine nel copyright nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Yr

In presenza della definizione "Sono vicine nel copyright", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Yr'.

Le 2 lettere della soluzione

Y Yacht
R Roma

La soluzione 'Yr' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono vicine nel copyright". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.