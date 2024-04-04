Sono vicine nel copyright

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La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Sono vicine nel copyright' è 'Yr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: YR

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sono vicine nel copyright

Sono vicine nel copyright Risposta: YR

Lunghezza: 2 lettere

2 lettere Schema parole: 2

2 Schema utile: Y_

Y_ Inizia con: Y

Y Finisce con: R

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Sono vicine nel copyright nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Yr

In presenza della definizione "Sono vicine nel copyright", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Yr'.

Le 2 lettere della soluzione

Y Yacht R Roma

La soluzione 'Yr' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono vicine nel copyright". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.