SPUTARE

Curiosità e Significato di Sputare

La parola Sputare è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sputare.

Perché la soluzione è Sputare? Sputare significa espellere saliva o muco dalla bocca, spesso involontariamente o per liberarsi di qualcosa di fastidioso. È considerato educatamente scorretto farlo nel piatto in cui si mangia, perché si viola la buona educazione e l’igiene. Quindi, meglio usare un fazzoletto o il fazzoletto per sputare, rispettando gli altri e le buone maniere a tavola.

Come si scrive la soluzione Sputare

Hai davanti la definizione "Non è bene farlo nel piatto in cui si mangia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

U Udine

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

