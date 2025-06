È bene non farlo ad occhi aperti nei cruciverba: la soluzione è Sognare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È bene non farlo ad occhi aperti' è 'Sognare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOGNARE

Curiosità e Significato di Sognare

Perché la soluzione è Sognare? Sognare è immergersi in un mondo di fantasia e desideri, spesso durante il sonno, ma anche con la mente aperta all'immaginazione. È un viaggio interiore che ci permette di esplorare possibilità, speranze e sogni nascosti. La frase invita a riflettere: talvolta, per scoprire nuove idee o trovare ispirazione, è meglio lasciar vagare i pensieri ad occhi chiusi, aprendo la mente all'infinito potenziale delle proprie fantasie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fantasticare... a lettoAvere visioni notturneÈ il modo più sicuro per restare delusiSe si perde si ritrova ad occhi chiusiFarlo è bene ma non farlo è meglioSi fa ad occhi chiusi

Come si scrive la soluzione Sognare

Hai davanti la definizione "È bene non farlo ad occhi aperti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

O Otranto

G Genova

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R M O A D S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISARMO" DISARMO

