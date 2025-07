Non basse nei cruciverba: la soluzione è Alte

Home / Soluzioni Cruciverba / Non basse

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Non basse' è 'Alte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALTE

Curiosità e Significato di Alte

Vuoi sapere di più su Alte? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Alte.

Perché la soluzione è Alte? Non basse indica qualcosa di alto o elevato, e la soluzione ALTE è il plurale di alta, usato per descrivere cose o livelli superiori rispetto alla norma. In italiano, si può riferire a altezza, posizione o status. È un termine spesso impiegato in contesti poetici, letterari o geografici per sottolineare l'assenza di bassezze o mediocrità. Insomma, rappresenta l'idea di elevazione e prestigio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nubi basse a forma di grossi globiBasse e larghe come le soglioleBianche sono alte nere sono basseSono generalmente molto basse nei leucemiciLa tecnica operatoria basata sulle basse temperature

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Alte

La definizione "Non basse" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C N I T C U A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANTUCCI" CANTUCCI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.