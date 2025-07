Negli USA si cucina per il Ringraziamento nei cruciverba: la soluzione è Tacchino

TACCHINO

Curiosità e Significato di Tacchino

La parola Tacchino è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tacchino.

Perché la soluzione è Tacchino? Il tacchino è un grande uccello domestico, simbolo tradizionale del Ringraziamento negli Stati Uniti. Viene spesso cucinato in occasione di questa festa, rappresentando un momento di convivialità e gratitudine. La sua carne saporita e il suo aspetto imponente lo rendono protagonista di pranzi e cene speciali, consolidando il suo ruolo nella cultura americana. È davvero il piatto simbolo di questa celebrazione.

Come si scrive la soluzione Tacchino

Hai davanti la definizione "Negli USA si cucina per il Ringraziamento" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

O Otranto

