RIFUGIO

Curiosità e Significato di Rifugio

Hai risolto il cruciverba con Rifugio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Rifugio.

Perché la soluzione è Rifugio? Il termine rifugio indica un luogo sicuro e protetto dove trovare riparo, spesso in situazioni di emergenza o bisogno. Può essere una capanna, un nascondiglio o un rifugio naturale, pensato per offrire protezione da pericoli o intemperie. È un punto di sicurezza che dà conforto e tranquillità, fondamentale per chi cerca salvezza o semplicemente un riposo temporaneo.

Come si scrive la soluzione Rifugio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Nascondiglio... di sicurezza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

F Firenze

U Udine

G Genova

I Imola

O Otranto

