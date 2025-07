Mesce vino nei cruciverba: la soluzione è Oste

OSTE

Curiosità e Significato di Oste

La parola Oste è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Oste.

Perché la soluzione è Oste? Mesce vino è un modo colloquiale per indicare chi serve o distribuisce il vino in un locale. La parola corretta è oste, ovvero il proprietario o il cameriere di un'osteria che si occupa di versare il vino ai clienti, creando un'atmosfera conviviale e autentica. In sostanza, l’oste è colui che rende speciale l’esperienza di gustare un buon bicchiere di vino.

Come si scrive la soluzione Oste

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N R T T A E M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TREMANTE" TREMANTE

