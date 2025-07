Lo sono le acque molto ricche di prede nei cruciverba: la soluzione è Pescose

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono le acque molto ricche di prede' è 'Pescose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESCOSE

Curiosità e Significato di Pescose

Vuoi sapere di più su Pescose? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Pescose.

Perché la soluzione è Pescose? Le pescose sono acque particolarmente ricche di prede, ideali per i pesci predatori. Questo termine descrive zone marittime o lagunari dove abbonda il cibo, favorendo la vita marina. Una terra di abbondanza naturale, perfetta per chi ama immergersi in ambienti ricchi di biodiversità e vitalità acquatica. Insomma, un ecosistema ricco e generoso, fonte di vita per molte specie.

Come si scrive la soluzione Pescose

Non riesci a risolvere la definizione "Lo sono le acque molto ricche di prede"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

O Otranto

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S P I S T R I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPIRITOSI" SPIRITOSI

