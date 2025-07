Lo è per esempio un misurino nei cruciverba: la soluzione è Dosatore

DOSATORE

Curiosità e Significato di Dosatore

Approfondisci la parola di 8 lettere Dosatore: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dosatore? Un dosatore è uno strumento utilizzato per misurare con precisione una quantità di liquido o polvere, come acqua, latte o ingredienti in cucina. È fondamentale per ottenere risultati precisi nelle ricette o nelle operazioni di laboratorio. In parole semplici, aiuta a versare la giusta dose senza sprechi o errori, rendendo più facile e accurato ogni procedimento.

Come si scrive la soluzione Dosatore

Hai davanti la definizione "Lo è per esempio un misurino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

O Otranto

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici.