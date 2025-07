Li acquista pronti chi non ha voglia di cucinare nei cruciverba: la soluzione è Piatti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li acquista pronti chi non ha voglia di cucinare' è 'Piatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIATTI

Curiosità e Significato di Piatti

Vuoi sapere di più su Piatti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Piatti.

Perché la soluzione è Piatti? Piatti indica i cibi pronti o preparati, ideali per chi preferisce evitare la cucina e mangiare senza sforzo. Sono soluzioni pratiche e veloci, perfette per chi ha poco tempo o non ama cucinare. Scegliendo i piatti pronti, si può gustare un pasto gustoso senza complicazioni, rendendo la vita più semplice e comoda.

Come si scrive la soluzione Piatti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Li acquista pronti chi non ha voglia di cucinare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

