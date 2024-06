Si acquistano pronti se non si ha voglia di cucinare

: wikipedia. org/w/api. php for API usage. Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at <https://lists. wikimedia. See https://it. lists. org/postorius/lists/mediawiki-api-announce. wikimedia. org/> for notice of API deprecations and breaking changes.

See https://it.wiktionary.org/w/api.php for API usage. Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at <https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-api-announce.lists.wikimedia.org/> for notice of API deprecations and breaking changes.