GAVELLE

Curiosità e Significato di Gavelle

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Gavelle, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gavelle? Le gavelle sono le stoviglie utilizzate per la mensa di una nave, come piatti e ciotole. Sono pensate per resistere alle condizioni marine e facilitare il servizio a bordo. Questi utensili sono fondamentali per garantire pasti pratici e funzionali durante le traversate in mare. Insomma, le gavelle rappresentano il corredo essenziale per la convivialità in mare aperto.

Come si scrive la soluzione Gavelle

Hai trovato la definizione "Le stoviglie per la mensa d una nave" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

A Ancona

V Venezia

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

