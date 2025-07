La città con il rione Prati nei cruciverba: la soluzione è Roma

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La città con il rione Prati' è 'Roma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROMA

Curiosità e Significato di Roma

Approfondisci la parola di 4 lettere Roma: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Roma? Roma è la capitale d’Italia, famosa per il suo ricco patrimonio storico e culturale. Il rione Prati rappresenta uno dei quartieri più eleganti e vivaci della città, situato vicino ai Musei Vaticani. Conosciuta come la Città Eterna, Roma incanta visitatori e residenti con monumenti iconici, piazze pittoresche e un’atmosfera unica che rende indimenticabile ogni visita. Un simbolo di storia e modernità in perfetta sintonia.

Come si scrive la soluzione Roma

La definizione "La città con il rione Prati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

O Otranto

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A R A T P O T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRENOTATA" PRENOTATA

