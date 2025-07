Katmandu ne è la capitale nei cruciverba: la soluzione è Nepal

Home / Soluzioni Cruciverba / Katmandu ne è la capitale

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Katmandu ne è la capitale' è 'Nepal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEPAL

Curiosità e Significato di Nepal

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Nepal, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Nepal? Il Nepal è un paese asiatico noto per le sue montagne imponenti, tra cui l'Himalaya e il famoso Monte Everest. Situato tra Cina e India, rappresenta una destinazione affascinante per gli amanti della natura e dell’avventura. Conosciuto per la sua cultura ricca e spirituale, il Nepal è un vero gioiello nascosto tra le vette più alte del mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Asmara ne è la capitaleAtlanta ne è la capitaleNe è capitale TokyoSucre ne è la capitale legislativaCostantinopoili ne era la capitale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nepal

Stai cercando la risposta alla definizione "Katmandu ne è la capitale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

E Empoli

P Padova

A Ancona

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R O T C E A N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANACORETI" ANACORETI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.