VIGILE

Curiosità e Significato di Vigile

Perché la soluzione è Vigile? Vigile indica un agente incaricato di garantire ordine e sicurezza pubblica, spesso nelle strade o nei luoghi pubblici. È una figura fondamentale per mantenere la calma in situazioni di emergenza o allerta, assicurando che le regole vengano rispettate e la vita quotidiana prosegua senza problemi. In sintesi, un vigile è il garante della sicurezza di tutti, pronto a intervenire quando serve.

L autorità che ha la responsabilità della pubblica sicurezzaLo Stato pubblica quella UfficialeIn Italia son 103 e trattano di pubblica sicurezzaForza di pubblica sicurezza che combatte i criminiPubblica Sicurezza

Come si scrive la soluzione Vigile

Hai trovato la definizione "In stato di allerta... per la pubblica sicurezza" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

I Imola

G Genova

I Imola

L Livorno

E Empoli

