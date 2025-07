Il premio vinto dal libro Il Cardellino nei cruciverba: la soluzione è Pulitzer

PULITZER

Curiosità e Significato di Pulitzer

Vuoi sapere di più su Pulitzer? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Pulitzer.

Perché la soluzione è Pulitzer? Il premio Pulitzer è uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo del giornalismo e della letteratura. Viene assegnato annualmente a autori, giornalisti e artisti che si distinguono per l'eccellenza delle loro opere, promuovendo l'innovazione e l'informazione di qualità. Questo prestigioso riconoscimento celebra il talento e la dedizione, contribuendo a elevare gli standard culturali e giornalistici a livello internazionale.

Come si scrive la soluzione Pulitzer

La definizione "Il premio vinto dal libro Il Cardellino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

U Udine

L Livorno

I Imola

T Torino

Z Zara

E Empoli

R Roma

