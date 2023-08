Sono della notte nel libro premio Strega nel 1988 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono della notte nel libro premio Strega nel 1988. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MENZOGNE

Significato/Curiosita : Sono della notte nel libro premio strega nel 1988

Bellonci, ideatrice del premio. il primo scrittore a ricevere il premio strega, nel 1947, è stato ennio flaiano, con il libro tempo di uccidere. al 2023... Le menzogne della notte è un romanzo di gesualdo bufalino. il libro ha vinto nel 1988 il premio strega ed è stato tradotto in inglese (night's lies), in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

