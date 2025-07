Il Piacentini celebre architetto nei cruciverba: la soluzione è Marcello

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Piacentini celebre architetto' è 'Marcello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARCELLO

Curiosità e Significato di Marcello

Approfondisci la parola di 8 lettere Marcello: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Marcello? Marcello è un nome proprio di persona molto comune in Italia, spesso associato a figure storiche e culturali. In questo caso, si riferisce al celebre architetto Piacentini, noto per il suo stile innovativo e influente nel panorama italiano. Il nome evoca creatività e talento nel campo dell’architettura, lasciando un segno indelebile nel patrimonio urbanistico del nostro paese.

Come si scrive la soluzione Marcello

Se "Il Piacentini celebre architetto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

R Roma

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

