Alvar celebre architetto - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : AALTO

Significato/Curiosita : Alvar celebre architetto

Vedi aalto (disambigua). hugo alvar henrik aalto (kuortane, 3 febbraio 1898 – helsinki, 11 maggio 1976) è stato un architetto e designer finlandese, tra... Disambiguazione – "aalto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi aalto (disambigua). hugo alvar henrik aalto (kuortane, 3 febbraio 1898... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

