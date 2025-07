Il nome comune dei lepidotteri nei cruciverba: la soluzione è Farfalle

Home / Soluzioni Cruciverba / Il nome comune dei lepidotteri

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il nome comune dei lepidotteri' è 'Farfalle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARFALLE

Curiosità e Significato di Farfalle

Vuoi sapere di più su Farfalle? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Farfalle.

Perché la soluzione è Farfalle? Il termine farfalle indica il nome collettivo dei lepidotteri, un ordine di insetti caratterizzati da ali colorate e delicate, che svolazzano nei giardini e nei campi. Simbolo di leggerezza e trasformazione, le farfalle sono amate per la loro bellezza e rappresentano il ciclo di vita che unisce nascita, metamorfosi e rinascita. Un vero spettacolo della natura da ammirare e proteggere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dà nome a un comune tipo di antenna televisivaNome comune della rara orchidea DrakaeaNome comune di un fungo di genere ClavariaMarchio di biciclette dal nome di comune lombardoNome comune del rapace Accipiter gentilis

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Farfalle

Non riesci a risolvere la definizione "Il nome comune dei lepidotteri"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

A Ancona

R Roma

F Firenze

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A E B A F O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALFABETO" ALFABETO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.