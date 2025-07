Il chimico che scopri l itterbio nei cruciverba: la soluzione è Marignac

Home / Soluzioni Cruciverba / Il chimico che scopri l itterbio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il chimico che scopri l itterbio' è 'Marignac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARIGNAC

Curiosità e Significato di Marignac

Vuoi sapere di più su Marignac? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Marignac.

Perché la soluzione è Marignac? Marignac è il nome di un chimico svizzero, né più né meno. È famoso per aver scoperto l’itterbio, un elemento chimico raro. La sua figura rappresenta l’importanza della ricerca e della scoperta nel mondo della chimica, lasciando un segno indelebile nella storia scientifica. Conoscere la sua storia aiuta a capire come l’ingegno possa portare a scoperte fondamentali per la scienza moderna.

Come si scrive la soluzione Marignac

Hai trovato la definizione "Il chimico che scopri l itterbio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

G Genova

N Napoli

A Ancona

C Como

