PAREI

Curiosità e Significato di Parei

Perché la soluzione è Parei? Parei deriva dal portoghese paré e indica un copricostume femminile leggero, come un pareo o un foulard avvolto sulla vita. È spesso associato a look estivi e spiaggia, simbolo di relax e stile informale. Perfetto per coprire il costume sotto il sole di Tahiti, rappresenta l'eleganza semplice e versatile del guardaroba tropicale.

Come si scrive la soluzione Parei

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

I Imola

