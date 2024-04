La Soluzione ♚ I gonnellini tahitiani

La soluzione di 5 lettere per la definizione: I gonnellini tahitiani. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PAREI

Curiosità su I gonnellini tahitiani: 1946 gli indigeni tahitiani sono stati resi cittadini francesi. il francese è l'unica lingua ufficiale, anche se la lingua tahitiana (reo tahiti) è ampiamente... La Granta Parey (pron. frp. AFI: [ganta paj]; 3.387 m s.l.m.) è una montagna delle Alpi Graie. Si trova al fondo della Val di Rhêmes poco distante dal confine con la Francia.

