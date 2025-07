Gioca in attacco e difesa nei cruciverba: la soluzione è Ala Tornante

ALA TORNANTE

Curiosità e Significato di Ala Tornante

Hai risolto il cruciverba con Ala Tornante? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Ala Tornante.

Perché la soluzione è Ala Tornante? L'ala tornante è un ruolo nel calcio e in altri sport di squadra, dove il giocatore si occupa sia di attaccare sia di difendere lungo le fasce laterali del campo. Spesso si muove sulla linea di contorno, creando opportunità offensive e recuperando palloni in fase difensiva. In sintesi, l'ala tornante è un elemento dinamico e versatile, fondamentale per la strategia di squadra.

Come si scrive la soluzione Ala Tornante

Se "Gioca in attacco e difesa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

