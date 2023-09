Gioca in difesa della sua rete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioca in difesa della sua rete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERZINO

Significato/Curiosita : Gioca in difesa della sua rete

Terzo di rete, che non va a muro), che si occupano della difesa dall'attacco. la difesa di squadra è detta anche correlazione muro-difesa. la difesa individuale... Disambiguazione – "terzino" rimanda qui. se stai cercando il cognome italiano, vedi terzi (cognome). il difensore è il calciatore con l'obiettivo principale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gioca in difesa della sua rete : gioca; difesa; della; rete; Tesserare un gioca tore; Il gioca ttolo costituito da una serie di bambole; Ripetuto è un vecchio gioca ttolo; Si gioca al bar su un tavolo verde; Si gioca in molte sale; Nave ausiliaria di difesa dei porti; Uno scritto di autodifesa ; Un associazione per la difesa delle tradizioni agroalimentari; Si oppone alla difesa ; Imponente cane da difesa di origine spagnola; La meta della gita 4773 Foggia; Uno stadio della farfalla; Sfrigola nella padella ; Scrisse il romanzo I ragazzi della Via Pàl; Don : il fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza; Attributo dell abito del prete ; L usa il prete per benedire; Difende la rete ; Una rete per dormire; Il Nielsen interprete di tanti spiritosi film;

Cerca altre Definizioni