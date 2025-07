È detta anche mignatta nei cruciverba: la soluzione è Sanguisuga

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È detta anche mignatta' è 'Sanguisuga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANGUISUGA

Curiosità e Significato di Sanguisuga

Approfondisci la parola di 10 lettere Sanguisuga: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sanguisuga? Sanguisuga è un parassita noto per attaccarsi alla pelle di animali e umani, succhiando il sangue con le sue ventose. Il termine viene usato anche in senso figurato per descrivere qualcuno che si approfitta degli altri o si nutre delle loro risorse. Conosciuta come mignatta in alcune zone, questa creatura rappresenta un esempio di come la natura trovi spesso modi sorprendenti per adattarsi e sopravvivere.

Come si scrive la soluzione Sanguisuga

Se "È detta anche mignatta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

N Napoli

G Genova

U Udine

I Imola

S Savona

U Udine

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T A S E E I N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASTENERSI" ASTENERSI

