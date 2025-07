Così è il collo di un imposizione nei cruciverba: la soluzione è Obtorto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Così è il collo di un imposizione' è 'Obtorto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBTORTO

Curiosità e Significato di Obtorto

Hai risolto il cruciverba con Obtorto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Obtorto.

Perché la soluzione è Obtorto? Obbortò è un termine dialettale che indica qualcosa di storto o deformato, spesso riferito a oggetti o parti del corpo. Può anche essere usato per descrivere una situazione o un comportamento che si discosta dalla norma. In sostanza, rappresenta una deviazione dalla linearità o dalla perfezione, rendendo l’idea di qualcosa non perfettamente dritto o regolare. Insomma, un modo colorito per parlare di qualcosa fuori forma.

Come si scrive la soluzione Obtorto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Così è il collo di un imposizione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

B Bologna

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

