La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Barbarossa annegò durante la III' è 'Crociata'.

CROCIATA

Curiosità e Significato di Crociata

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Crociata, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Crociata? La parola crociata indica una spedizione militare promossa dalla Chiesa nel Medioevo per riconquistare territori sacri, come Gerusalemme. Questi eventi coinvolgevano spesso soldati e pellegrini in missioni religiose e di espansione territoriale. La crociata rappresenta quindi un episodio storico di fervore religioso e di conflitto tra cristianesimo e mondo musulmano, lasciando un'impronta profonda nella storia europea.

Come si scrive la soluzione Crociata

Non riesci a risolvere la definizione "Barbarossa annegò durante la III"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

R Roma

O Otranto

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

