La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Audace impresa aerea' è 'Raid'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAID

Curiosità e Significato di Raid

Perché la soluzione è Raid? Raid indica un'azione audace e improvvisa, spesso in ambito militare o sportivo, dove si entra in azione con coraggio e determinazione. È un’impresa aerea che richiede tempismo e capacità di affrontare sfide in modo deciso. La parola evoca l’idea di un attacco rapido e coraggioso, perfetta per descrivere imprese che richiedono spirito di avventura e audacia.

Come si scrive la soluzione Raid

Stai cercando la risposta alla definizione "Audace impresa aerea"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

I Imola

D Domodossola

