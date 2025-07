Abituato malissimo nei cruciverba: la soluzione è Viziato

VIZIATO

Curiosità e Significato di Viziato

La soluzione Viziato di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Viziato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Viziato? Viziato descrive una persona abituata a ricevere tutto ciò che desidera senza sforzo, sviluppando così atteggiamenti egoisti o capricciosi. Spesso è usato per indicare qualcuno che ha un carattere poco flessibile o che si aspetta sempre il meglio senza apprezzare ciò che ha. In sintesi, essere viziati significa aver sviluppato cattive abitudini di comportamento per eccesso di indulgenza.

Come si scrive la soluzione Viziato

Hai trovato la definizione "Abituato malissimo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

I Imola

Z Zara

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

