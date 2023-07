Il re del Ponto che s era abituato a ingerire i veleni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il re del Ponto che s era abituato a ingerire i veleni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MITRIDATE

Significato/Curiosità : Il re del Ponto che s era abituato a ingerire i veleni

Il re del Ponto, noto come Mitridate, era famoso per la sua straordinaria capacità di ingerire veleni. Egli si era abituato a queste pratiche sin da giovane, avvelenando gradualmente il proprio corpo per sviluppare una sorta di immunità . Questa pratica, nota come mitridatismo, gli conferiva una reputazione di invincibilità e intoccabilità . Mitridate era noto per assumere miscele complesse di sostanze velenose, dalle serpi velenose alle piante tossiche, al fine di proteggersi dagli avversari e da eventuali tentativi di assassinio. La sua fama di "re del veleno" si diffuse ampiamente, alimentando la sua aura di mistero e potere.

