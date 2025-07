Vengono poste nei cruciverba: la soluzione è Domande

Home / Soluzioni Cruciverba / Vengono poste

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vengono poste' è 'Domande'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOMANDE

Curiosità e Significato di Domande

Approfondisci la parola di 7 lettere Domande: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Domande? Vengono poste indica qualcosa che viene presentato o messo in evidenza, come una domanda rivolta a qualcuno. La parola domande rappresenta le richieste di informazioni o chiarimenti fatte per approfondire un argomento o verificare qualcosa. Sono strumenti fondamentali per stimolare il dialogo e ottenere chiarimenti, rendendo più comprensibile qualsiasi ambito. Insomma, le domande sono il motore della comunicazione efficace.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vengono impiegati per i piccoli calcolatoriUn locale nel quale vengono proiettati film per amatoriVengono spesso denunciatiVengono punite quelle di reatoProverbialmente non vengono tutti per nuocere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Domande

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vengono poste", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A N A T L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INALATA" INALATA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.