Un veliero come l Amerigo Vespucci della Marina nei cruciverba: la soluzione è Tre Alberi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un veliero come l Amerigo Vespucci della Marina' è 'Tre Alberi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRE ALBERI

Curiosità e Significato di Tre Alberi

Hai risolto il cruciverba con Tre Alberi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Tre Alberi.

Perché la soluzione è Tre Alberi? Tre alberi si riferisce a un veliero che ha tre alberi principali, come l'Amerigo Vespucci della Marina. È un termine nautico che indica la struttura portante di una nave a vela, fondamentale per la sua stabilità e manovrabilità. Questo tipo di imbarcazione rappresenta l'eleganza e la maestria della navigazione tradizionale, rendendo il termine simbolo di classicità e raffinatezza in ambito marittimo.

Il Vespucci veliero della Marina MilitareUna nave come la Amerigo Vespucci della MarinaUna nave come l Amerigo VespucciUna bella imbarcazione come l Amerigo VespucciUna popolare Marina della musica leggera

Come si scrive la soluzione Tre Alberi

La definizione "Un veliero come l Amerigo Vespucci della Marina" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

B Bologna

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C C A L I O F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIACCOLE" FIACCOLE

