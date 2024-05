La Soluzione ♚ Una nave come l Amerigo Vespucci La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : VELIERO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. VELIERO

Significato della soluzione per: Una nave come l amerigo vespucci Veliero è il termine generico per indicare un bastimento che sfrutta principalmente (ed un tempo, esclusivamente) l'azione del vento per la propulsione, di dimensioni superiori a una comune barca a vela. Italiano: Aggettivo: veliero m sing . (obsoleto) dotato di vele. (obsoleto) velico. Sostantivo: veliero ( approfondimento) m sing (pl.: velieri) . (marina) bastimento che sfrutta la forza del vento come propulsione il veliero viaggiava speditamente con il vento in poppa.. Sillabazione: ve | liè | ro. Pronuncia: IPA: /ve'ljro/ . Etimologia / Derivazione: da vela . Sinonimi: (sostantivo) vascello, bastimento, nave a vela.

Altre Definizioni con veliero; nave; come; amerigo; vespucci;