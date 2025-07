Vasti, grossi, enormi nei cruciverba: la soluzione è Grandi

GRANDI

Curiosità e Significato di Grandi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Grandi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Grandi.

Perché la soluzione è Grandi? Grandi indica qualcosa di notevole per dimensioni, importanza o intensità. Può descrivere oggetti, eventi o caratteristiche che si distinguono per essere più ampi, significativi o impressionanti rispetto alla norma. È un termine versatile usato sia in senso letterale che figurato, esprimendo grandezza e rilevanza. Insomma, parlare di qualcosa di grande significa riconoscerne la straordinarietà e il valore.

Come si scrive la soluzione Grandi

Hai davanti la definizione "Vasti, grossi, enormi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M P R A O N A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANORAMA" PANORAMA

