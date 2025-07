Una sportiva da rincorsa nei cruciverba: la soluzione è Saltatrice

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una sportiva da rincorsa' è 'Saltatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALTATRICE

Curiosità e Significato di Saltatrice

Non fermarti alla soluzione! Conosci Saltatrice più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Saltatrice.

Perché la soluzione è Saltatrice? Una saltatrice è chi compie il gesto di saltare, tipicamente uno sportivo che si lancia in altezza o in lungo. La frase una sportiva da rincorsa suggerisce qualcuno che si prepara con slancio e energia a superare un ostacolo, proprio come fa una saltatrice. È un’immagine dinamica di agilità e determinazione, perfetta per descrivere chi affronta le sfide con entusiasmo.

Come si scrive la soluzione Saltatrice

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una sportiva da rincorsa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

T Torino

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

