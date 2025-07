Un operazione che sbianca nei cruciverba: la soluzione è Candeggio

CANDEGGIO

Curiosità e Significato di Candeggio

La parola Candeggio è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Candeggio.

Perché la soluzione è Candeggio? Il candeggio è un'operazione di sbiancamento dei tessuti, come il candeggio del lino o della biancheria, che rende i capi più bianchi e luminosi. Questo procedimento utilizza prodotti chimici specifici per eliminare le macchie e ripristinare il colore originale. In sostanza, il candeggio aiuta a far tornare i tessuti come nuovi, donando freschezza e purezza al nostro bucato.

Come si scrive la soluzione Candeggio

C Como

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

